Défi Pirogue 2023 1427 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse, 1 juillet 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Le défi pirogue permet aux entreprises, commerçants et associations locales de participer à des courses de pirogues tahitiennes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’objectif de cet évènement est de faire découvrir au public la pratique de ce sport lors des courses sprint et, pourquoi pas, de créer de nouvelles vocations!

C’est aussi l’occasion de venir écouter le concert gratuit de musique rock par le groupe local « Phish Takho ».

Une buvette et une restauration rapide sont disponibles sur place.

L’entrée est libre, venez nombreux partager cette journée avec nous!.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 17:00:00. EUR.

1427 Avenue Pierre-Georges Latécoère Site Latécoère

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The pirogue challenge enables local companies, businesses and associations to take part in Tahitian pirogue races in a warm and friendly atmosphere.

The aim of this event is to introduce the public to this sport during sprint races and, why not, to create new vocations!

It’s also an opportunity to listen to a free rock concert by local band « Phish Takho ».

Refreshment stands and fast-food outlets are available on site.

Admission is free, so come along and share the day with us!

El desafío de las piraguas permite a las empresas, comerciantes y asociaciones locales participar en carreras de piraguas tahitianas en un ambiente cálido y amistoso.

El objetivo del evento es dar a conocer al público este deporte en carreras de velocidad y, por qué no, inspirar a nuevos aficionados

También habrá un concierto de rock gratuito a cargo del grupo local Phish Takho.

Habrá refrescos y comida rápida in situ.

La entrada es gratuita, así que venga y disfrute del día con nosotros

Die Pirogen-Challenge ermöglicht es lokalen Unternehmen, Geschäftsleuten und Vereinen, in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre an Rennen mit tahitianischen Pirogen teilzunehmen.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, der Öffentlichkeit die Ausübung dieses Sports bei Sprintrennen näher zu bringen und, warum nicht, neue Berufungen zu schaffen!

Es ist auch eine gute Gelegenheit, sich das kostenlose Rockkonzert der lokalen Band « Phish Takho » anzuhören.

Vor Ort gibt es Getränke und Snacks.

Der Eintritt ist frei, kommen Sie und teilen Sie diesen Tag mit uns!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Grands Lacs