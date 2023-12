Atelier poterie pour enfants et adolescents 1420 route de Niaudon Prayssac Catégories d’Évènement: Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:30:00

fin : 2024-01-02 12:00:00 La Maison Rose vous annonce que les cours de modelage pour enfants et adolescents. Réservation obligatoire.

Pour les enfants : Mardi 26 décembre : 10h30-12h00

Mardi 2 janvier : 10h30-12h00 Pour les adolescents : Mardi 26 décembre : 14h30-16h00

Mardi 2 janvier : 14h30-16h00 23 EUR.

1420 route de Niaudon Poterie de la Maison Rose

Prayssac 46220 Lot Occitanie

