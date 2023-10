Atelier poterie pour enfants et adolescents 1420 route de Niaudon Prayssac, 24 octobre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

La potière de la Maison Rose vous annonce que les cours de modelage pour enfants auront lieu les mardis 24 et 31 octobre pendant les vacances de 10h30 a 12h !

Et Pour les ados de 14h30 a 16h!

Merci de penser à réserver !.

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 16:00:00. 23 EUR.

1420 route de Niaudon Poterie de la Maison Rose

Prayssac 46220 Lot Occitanie



La Maison Rose potter is pleased to announce that modeling classes for children will be held on Tuesdays, October 24 and 31, during the vacations, from 10:30 a.m. to 12 p.m.!

And for teenagers from 2:30 to 4pm!

Please remember to book!

¡La Maison Rose potter se complace en anunciar que las clases de modelado para niños tendrán lugar los martes 24 y 31 de octubre durante las vacaciones de 10h30 a 12h!

¡Y para adolescentes de 14h30 a 16h!

¡No olvide reservar!

Die Töpferin des Rosa Hauses teilt Ihnen mit, dass die Modellierkurse für Kinder während der Ferien am Dienstag, den 24. und 31. Oktober von 10:30 bis 12:00 Uhr stattfinden werden!

Und für Teenager von 14:30 bis 16:00 Uhr!

Bitte denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CVL Vignoble