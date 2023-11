Pièce de Théâtre « le Prénom » interprétée par la troupe « LE NAT » 142 rue de l’église Servoz, 16 décembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

« Le Prénom » est une pièce de théâtre créée en 2010 avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis, Guillaume de Tonquédec et Judith El Zein. Elle est représentée pour la 1 ère fois au Théâtre Edouard VII à Paris en 2010..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. EUR.

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Le Prénom » is a play created in 2010 starring Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis, Guillaume de Tonquédec and Judith El Zein. It was first performed at the Théâtre Edouard VII in Paris in 2010.

« Le Prénom » es una obra de teatro creada en 2010 protagonizada por Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis, Guillaume de Tonquédec y Judith El Zein. Se estrenó en el Théâtre Edouard VII de París en 2010.

« Le Prénom » ist ein Theaterstück, das 2010 mit Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis, Guillaume de Tonquédec und Judith El Zein uraufgeführt wurde. Es wurde 2010 zum ersten Mal im Théâtre Edouard VII in Paris aufgeführt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc