BAL FOLK TRAD’ 142 rue de l’église Servoz, 4 décembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Danses en rondes, en ligne « pour tous » animées avec les folkeux et les musiciens de « J’attendsveille » dans une ambiance conviviale : Scottish – Mazurka – Polka – danses bretonnes – rondeaux – valses – bourrées ….

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 23:30:00. .

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Round dances and line dances for all, led by the folk dancers and musicians of « J’attendsveille » in a convivial atmosphere: Scottish – Mazurka – Polka – Breton dances – rondeaux – waltzes – bourrées …

Bailes redondos y en línea para todos, animados por los bailarines y músicos folclóricos de « J’attendsveille » en un ambiente amistoso: escocés – mazurca – polca – danzas bretonas – rondeaux – valses – bourrées …

Reigentänze, Reihentänze « für alle », die mit den Folkies und Musikern von « J’attendsveille » in einer freundlichen Atmosphäre animiert werden: Scottish – Mazurka – Polka – bretonische Tänze – Rondeaux – Walzer – Bourrées …

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc