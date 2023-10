Repas dansant 142 rue de l’église Servoz, 18 novembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Repas servi à table (Choucroute garnie) suivi d’une soirée dansante avec le groupe les « Cockatoos ».

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 23:30:00. EUR.

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Dinner served at the table (sauerkraut) followed by dancing with the « Cockatoos » band.

Comida servida en la mesa (chucrut con relleno) seguida de una velada de baile con el grupo « Cockatoos ».

Essen am Tisch serviert (Sauerkraut garnie), gefolgt von einem Tanzabend mit der Gruppe « Les Cockatoos ».

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc