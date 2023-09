Concert jeune public – Même pas Koustik 142 rue de l’église Servoz, 23 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Un concert des Méli Mômes, c’est comme un jour de frites à la cantine ! »

Les Méli Mômes sautent à pieds joints dans l’univers des enfants qui commencent à devenir grands : même pas mal, même pas cap’, même pas vrai, comment on fait les bébés, le passage.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 16:00:00. EUR.

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A Méli Mômes concert is like a day of French fries in the canteen!

Les Méli Mômes jump with both feet into the world of children who are starting to grow up: même pas mal, même pas cap? même pas vrai, how babies are made, the passage

¡Un concierto de Méli Mômes es como un día de patatas fritas en la cantina!

Les Méli Mômes se meten de lleno en el mundo de los niños que empiezan a crecer: même pas mal, même pas cap… même pas vrai, cómo se hacen los bebés, la transición, etc

Ein Konzert der Méli Mômes ist wie ein Tag mit Pommes frites in der Kantine!

Die Méli Mômes springen in die Welt der Kinder, die gerade beginnen, groß zu werden: même pas mal, même pas cap?, même pas vrai, wie man Babys macht, der Übergang

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc