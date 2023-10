EN ROSE À SERVOZ 142 rue de l’église Servoz, 21 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Journée organisée par l’association « Si on bougeait » dans le cadre d’Octobre rose ..

2023-10-21 08:30:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Day organized by the « Si on bougeait » association as part of Pink October.

Jornada organizada por la asociación « Si on bougeait » en el marco del Octubre Rosa.

Dieser Tag wurde von der Organisation « Si on bougeait » im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc