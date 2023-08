Le petit salon du bien-être de Servoz 142 rue de l’église Servoz, 15 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

L’association Joy Studio organise une journée autour du bien-être pour découvrir les praticiens, thérapeutes, artisans locaux : ateliers et conférences gratuits toute la journée..

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Joy Studio association is organizing a wellness day to discover local practitioners, therapists and artisans: free workshops and conferences all day long.

La asociación Joy Studio organiza una jornada de bienestar para descubrir a los profesionales, terapeutas y artesanos locales: talleres y conferencias gratuitas durante todo el día.

Der Verein Joy Studio organisiert einen Tag rund um das Thema Wellness, an dem Sie lokale Praktiker, Therapeuten und Handwerker kennenlernen können: den ganzen Tag über kostenlose Workshops und Vorträge.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc