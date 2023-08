Quand les montagnes seront des îles – Spectacle bib’en scènes 142 rue de l’église Servoz, 28 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Des cimes aux abysses, « Quand les montagnes seront des îles » est un conte qui questionne l’importance de l’imaginaire et du rêve dans la vie humaine. Conte musical et visuel / La Poursuite, cie Ether.

2023-09-28 16:30:00

142 rue de l'église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



From the peaks to the abyss, « Quand les montagnes seront des îles » is a tale that questions the importance of imagination and dreams in human life. Musical and visual tale / La Poursuite, cie Ether

De las cumbres al abismo, « Quand les montagnes seront des îles » es un cuento que cuestiona la importancia de la imaginación y los sueños en la vida humana. Cuento musical y visual / La Poursuite, cie Ether

Von den Gipfeln bis zu den Abgründen ist « Quand les montagnes seront des îles » ein Märchen, das die Bedeutung des Imaginären und des Traums im menschlichen Leben hinterfragt. Musikalisches und visuelles Märchen / La Poursuite, cie Ether

