Fête de la musique 142 rue de l’église Servoz, 21 juin 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

18h30: élèves et chorale de l’EMDI

20h30: DJ Nico

petite restauration et buvette sur place.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 23:30:00. .

142 rue de l’église Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



6:30pm: EMDI students and choir

8:30pm: DJ Nico

snack bar and refreshments on site

18.30 h: Alumnos y coro del EMDI

20.30 h: DJ Nico

aperitivos y refrescos in situ

18.30 Uhr: Schüler und Chor der EMDI

20.30 Uhr: DJ Nico

kleine Snacks und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc