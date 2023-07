Marché Bonne Mine 142 Route du Gervais Sourcieux-les-Mines, 1 janvier 2023, Sourcieux-les-Mines.

Sourcieux-les-Mines,Rhône

Marché de paysans et artisans locaux à la ferme « la chèvre de Milo » à Sourcieux-les-Mines tous les samedis matin de 9h00 à 12h00. Chèvrerie et jeux pour enfants en accès libre !

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

142 Route du Gervais GAEC La chèvre de MiLo

Sourcieux-les-Mines 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ and local craftsmen’s market at « la chèvre de Milo » farm in Sourcieux-les-Mines every Saturday morning from 9am to 12pm. Free access to the goat farm and children’s games!

Mercado de agricultores y artesanos locales en la granja « La cabra de Milo », en Sourcieux-les-Mines, todos los sábados por la mañana de 9.00 a 12.00 h. Acceso gratuito a la granja de cabras y juegos infantiles

Bauernmarkt und lokale Handwerker auf dem Bauernhof « la chèvre de Milo » in Sourcieux-les-Mines jeden Samstagmorgen von 9.00 bis 12.00 Uhr. Ziegenstall und Spiele für Kinder frei zugänglich!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle