LES JEUDIS EN MALEPÈRE – DOMAINE ROSE ET PAUL 142 Chemin de la Malepère Arzens Catégories d’Évènement: Arzens

Aude LES JEUDIS EN MALEPÈRE – DOMAINE ROSE ET PAUL 142 Chemin de la Malepère Arzens, 6 juillet 2023, Arzens. Arzens,Aude Votre rendez-vous de l’été est là ! Au Domaine Rose et Paul à Arzens. Découvrez ou redécouvrez, tous les jeudis soir de juillet et août, nos soirées des Jeudis en Malepère.

Direction les caves et domaines des vigneronnes et vignerons de l’AOP Malepère pour un moment convivial en leur compagnie. Dégustations de vin, restauration sur place, ambiance musicale… Tout est prévu pour passer une soirée festive et pleine de rencontre..

2023-07-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-06 23:00:00. .

142 Chemin de la Malepère

Arzens 11290 Aude Occitanie

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Arzens, Aude Autres Lieu 142 Chemin de la Malepère Adresse 142 Chemin de la Malepère Ville Arzens Departement Aude Lieu Ville 142 Chemin de la Malepère Arzens

142 Chemin de la Malepère Arzens Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzens/