Concert « The Comments » 142 avenue de Provence Valence, 25 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

« Une prestation menée avec complicité et énergie où le public peut chanter, danser ou simplement écouter mais surtout partager un très bon moment avec les musiciens. » The Comments.

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

142 avenue de Provence L’Esprit M

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« A performance carried out with complicity and energy, where the audience can sing, dance or simply listen, but above all share a great moment with the musicians. » The Comments

« Un espectáculo realizado con complicidad y energía, donde el público puede cantar, bailar o simplemente escuchar, pero sobre todo compartir un gran momento con los músicos » Comentarios

« Eine mit Komplizenschaft und Energie geführte Aufführung, bei der das Publikum singen, tanzen oder einfach nur zuhören kann, aber vor allem einen sehr guten Moment mit den Musikern teilen kann. » The Comments

