Concert Rock Head’s Up 142 Avenue de Provence Valence, 4 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’Esprit M – Bar restaurant situé au cœur du Village Moto Valence accueille de nouveau Head’s Up en concert live le samedi 4 novembre 2023 à 20h30.

Head’s Up est un groupe créé en 2014. Ces artistes nous proposent des « reprises Popeuh Rockement Funkisés »..

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 02:00:00. .

142 Avenue de Provence L’Esprit M – Bar Restaurant

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’Esprit M ? Bar restaurant located in the heart of the Village Moto Valence welcomes Head’s Up back for a live concert on Saturday, November 4, 2023 at 8:30pm.

Head’s Up is a band created in 2014. These artists offer us « Popeuhkement Funkisés covers ».

L’Esprit M ? Bar Restaurant situado en el corazón del Village Moto Valence da la bienvenida de nuevo a Head’s Up para un concierto en directo el sábado 4 de noviembre de 2023 a las 20:30 horas.

Head’s Up es una banda creada en 2014. Estos artistas nos ofrecen « Popeuhkement Funkisés covers ».

Das Esprit M? Bar-Restaurant im Herzen des Motorraddorfes Valence heißt Head’s Up erneut zu einem Live-Konzert am Samstag, den 4. November 2023 um 20:30 Uhr willkommen.

Head’s Up ist eine 2014 gegründete Band. Diese Künstler bieten uns « Popeuh Rockement Funkisés Coverversionen » an.

