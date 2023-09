Inauguration du Village Moto Valence 142 Avenue de Provence Valence, 30 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La journée d’inauguration du Village Moto Valence a vocation à présenter le Village et à faire connaître ses actions et son identité. Le VMV est né le 4 janvier 2022. Il s’organise autour de son bar-restaurant, entouré de tout ce qu’il faut pour la moto..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. .

142 Avenue de Provence L’Esprit M – Bar Restaurant

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The inauguration day of the Valence Motorcycle Village is designed to introduce the Village, its activities and its identity. The VMV was born on January 4, 2022. It is organized around its bar-restaurant, surrounded by everything you need for motorcycling.

La jornada de inauguración de la Villa Moto de Valence tiene por objeto presentar la Villa y dar a conocer sus actividades y su identidad. La VMV nació el 4 de enero de 2022. Se organiza en torno a su bar-restaurante, rodeado de todo lo necesario para la práctica del motociclismo.

Der Eröffnungstag des Motorraddorfs Valencia soll das Dorf vorstellen und seine Aktionen und seine Identität bekannt machen. Das VMV wurde am 4. Januar 2022 gegründet. Es ist um seine Bar und sein Restaurant herum organisiert, umgeben von allem, was man zum Motorradfahren braucht.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme