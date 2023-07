Cet évènement est passé Stage de cirque et création PEP40 1414 Av. Pierre Georges Latécoère, 40600 Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes Stage de cirque et création PEP40 1414 Av. Pierre Georges Latécoère, 40600 Biscarrosse Biscarrosse, 10 juillet 2023, Biscarrosse. Stage de cirque et création PEP40 10 – 14 juillet 1414 Av. Pierre Georges Latécoère, 40600 Biscarrosse Du 10 au 14 juillet, le Komonò Circus proposera un stage de cirque pluridisciplinaire à un groupe d’adolescents des Pupilles de l’Enseignement Public. Ce travail aura pour finalité la création d’un spectacle. Celui-ci véhiculera des valeurs de laïcité, de solidarité, d’égalité et de citoyenneté. 1414 Av. Pierre Georges Latécoère, 40600 Biscarrosse 1414 Av. Pierre Georges Latécoère, 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

