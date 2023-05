Club lecture à la bibliothèque 141 Rue de Paris, 26 mai 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

La bibliothèque municipale vous invite au club lecture..

Vendredi 2023-05-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

141 Rue de Paris Bibliothèque Municipale

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The municipal library invites you to the book club.

La biblioteca municipal le invita al club de lectura.

Die Stadtbibliothek lädt Sie zum Leseclub ein.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac