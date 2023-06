LA NUIT DES FORÊTS 2023 141 rue de l’église Houécourt, 10 juin 2023, Houécourt.

Houécourt,Vosges

Les Nuits des Forêts reviennent, du 9 au 18 juin, partout en France métropolitaine, à la Guyane et à la Réunion !

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez toi, les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts. Pendant 10 jours, le festival permet d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à l’entretien et la protection des forêts, et de se reconnecter à la nature de manière sensible à l’occasion de spectacles, expositions d’œuvres et autres expériences atypiques et immersives, de jour comme de nuit.

Les événements des Nuits des Forêts sont très majoritairement gratuits et ouverts à tous. Les modalités d’inscriptions varient cependant de site en site. Toutes ces précisions sont données dans l’agenda en ligne.

Découvrez dès maintenant les événements dans les forêts proches de chez vous !. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 0 EUR.

141 rue de l’église Le chateau

Houécourt 88170 Vosges Grand Est



The Nuits des Forêts are back, from June 9th to 18th, all over mainland France, French Guiana and Reunion Island!

Conceived as an invitation to (re)discover the forest near you, the Nuits des Forêts ?uvres to raise public awareness of the importance of forests. For 10 days, the festival gives you the chance to meet the people who help maintain and protect our forests, and to reconnect with nature in a sensitive way through shows, art exhibitions and other atypical and immersive experiences, day and night.

Most Nuits des Forêts events are free and open to all. However, registration procedures vary from site to site. All details are available in the online agenda.

Find out now about events in forests near you!

Vuelven las Nuits des Forêts, del 9 al 18 de junio, por toda Francia continental, Guayana y Reunión

Concebidas como una invitación a (re)descubrir el bosque más cercano, las Nuits des Forêts pretenden sensibilizar al público sobre la importancia de los bosques. Durante 10 días, el festival le ofrece la oportunidad de conocer a los hombres y mujeres que ayudan a mantener y proteger nuestros bosques, y de volver a conectar con la naturaleza de una forma sensible a través de espectáculos, exposiciones y otras experiencias insólitas e inmersivas, de día y de noche.

La mayoría de los actos de las Nuits des Forêts son gratuitos y abiertos a todos. Sin embargo, los procedimientos de inscripción varían de un lugar a otro. Todos los detalles figuran en la agenda en línea.

Infórmese ahora sobre los actos que se celebran en los bosques más cercanos

Die Nuits des Forêts kehren zurück, vom 9. bis 18. Juni, überall im französischen Mutterland, in Französisch-Guayana und auf La Réunion!

Die Nuits des Forêts sind als Einladung gedacht, den Wald in deiner Nähe (wieder) zu entdecken, und sollen das Bewusstsein der Bürger für die Bedeutung der Wälder schärfen. Das Festival bietet 10 Tage lang die Möglichkeit, die Menschen zu treffen, die zur Pflege und zum Schutz der Wälder beitragen, und sich auf sensible Weise wieder mit der Natur zu verbinden.

Die meisten Veranstaltungen der Nuits des Forêts sind kostenlos und für alle zugänglich. Die Anmeldemodalitäten sind jedoch von Ort zu Ort unterschiedlich. Alle Einzelheiten finden Sie in der Online-Agenda.

Entdecken Sie jetzt die Veranstaltungen in den Wäldern in Ihrer Nähe!

