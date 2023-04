Marché 141 Bis Place de la Poste, 1 janvier 2023, Morzine.

Vous retrouverez chaque mercredi sur la place du marché les meilleurs produits de notre terroir : viandes, poissons, fruits et légumes, fromages, charcuteries et salaisons… mais aussi vêtements et chaussures..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

141 Bis Place de la Poste Place de la poste

Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The best local produce every Wednesday: meat, fish, fruit & veg, cheese, charcuterie…but also clothing and shoes.

Cada miércoles, encontrará en la plaza del mercado los mejores productos locales: carne, pescado, frutas y verduras, quesos, embutidos y fiambres… pero también ropa y zapatos.

Jeden Mittwoch finden Sie auf dem Marktplatz die besten Produkte aus unserer Region: Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, Käse, Wurstwaren und Gepökeltes, aber auch Kleidung und Schuhe.

Mise à jour le 2022-09-13 par Office de Tourisme de Morzine