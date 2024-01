Salon du livre jeunesse 141 Avenue du Château Isle, samedi 16 mars 2024.

Isle Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-17 12:30:00

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

(Ouvert à 10h le dimanche).

Au programme, des rencontres avec vos auteurs et illustrateurs préférés. Des spectacles, exposition ou encore des jeux gratuits !

Le Salon du Livre jeunesse d’Isle est la vitrine des actions réalisées tout au long de l’année, ateliers artistiques en milieu scolaire (ateliers d’écriture, d’illustration…).

Le principe de gratuité favorise la participation

familiale.

Plus de détail et renseignements sur le site, ou par téléphone (en lien).

141 Avenue du Château Espace Bayles

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



