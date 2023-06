TiS Chanteuse Réaliste 141-145, boulevard Saint-Germain Paris, 21 juin 2023, Paris.

Vocaliste parisienne de toujours, passionnée et expérimentée, dédiée corps et âme au timbre si particulier typique des chanteurs du début du siècle dernier ; TIS vous emmène en voyage musical en reprenant le répertoire réaliste sur fond de conservation d’un patrimoine interprété avec fidélité.

Musique dite légère promouvant la langue française et le savoir-faire français du siècle dernier (la majorité des pièces de cette époque y est représentée) : atmosphère jubilante assurée !

141-145, boulevard Saint-Germain 141-145, boulevard Saint-Germain Paris 75005 Quartier Saint-Victor Île-de-France https://tischanteuse.com/ La place Jacques-Copeau est desservie par la ligne (M) (4) à la station Saint-Germain-des-Prés, ainsi que par les lignes de bus RATP 38 48 63 70 86 96.

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@tischanteuse) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/312811486_183586457556760_4695874924358835527_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=xSVFEkFWfY0AX-Q9qjg&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCmcXqjVMW04YzWsyzUq3xK_hOZfVxK7vw8Qho13ppOUA&oe=64ACD72B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/tischanteuse/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/tischanteuse/?fbclid=IwAR1SoDJs-ZN7S4bk7_9-5uKL8-xjZ_CVusaGyNwY8ugwHacbgxA3Y7k3XBc »}] La place Jacques-Copeau est desservie par la ligne (M) (4) à la station Saint-Germain-des-Prés, ainsi que par les lignes de bus RATP 38 48 63 70 86 96.

Origine du nom

Cette place doit son nom à l’écrivain et metteur en scène français Jacques Copeau (1879-1949) en raison de sa proximité avec le théâtre du Vieux-Colombier où il fut principalement actif. La place Jacques-Copeau est desservie par la ligne (M) (4) à la station Saint-Germain-des-Prés, ainsi que par les lignes de bus RATP 38 48 63 70 86 96.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:20:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

©Tisparis