Château des Fontanelles 1405 Route de Lannac Trespoux-Rassiels, 12 juillet 2023, Trespoux-Rassiels.

Trespoux-Rassiels,Lot

Exploitation viticole de 15 ha située à 8 km de Cahors.

M. Deilhes vous accueille sur son exploitation pour vous parler avec passion de son travail de la vigne et de la culture du safran.

Vin de cahors AOC. Safran.

Visite, dégustation, vente..

Vendredi 08:00:00 fin : . EUR.

1405 Route de Lannac Lannac

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie



15 hectare vineyard located 8 kms from Cahors. M. Deilhes, who owns two gîtes, will welcome you to his vineyard and farm to tell you of his passion for cultivating his vines and growing saffron. AOC Cahors Wine. Saffron. Visit, tasting, sales.

Explotación vitícola de 15 ha situada a 8 km de Cahors. El Sr. Deilhes le acoge en su explotación para hablarle con pasión de su trabajo en el viñedo y del cultivo del azafrán. Vino de cahors DOC. Azafrán. Visita, degustación, venta.

Weinbaubetrieb mit 15 ha Fläche, 8 km von Cahors entfernt

Herr Deilhes empfängt Sie auf seinem Betrieb, um Ihnen mit Leidenschaft von seiner Arbeit im Weinberg und dem Anbau von Safran zu erzählen

Wein aus Cahors AOC. Safran

Besichtigung, Verkostung, Verkauf.

Mise à jour le 2023-06-29 par Lot Tourisme