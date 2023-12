Communiquer avec son guide spirituel 1404 Chemin de Paouilhé Geaune, 1 décembre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

L’hypnose spirituelle est une thérapie brève qui s’apparente au coaching de vie et un objectif de développement personnel.

elle permet de se libérer des énergies négatives et de certains troubles tels que le stress, l’anxiété, les troubles du comportement, les addictions.

Elle permet également de mieux se connaitre et de laisser sa conscience s’ouvrir à se qui n’est pas perceptible par le mental.

Programme

LA DIFFERENCE ENTRE LES GUIDES ET LES ANGES GARDIENS

LE TAUX VIBRATOIRE DE NOTRE NOTRE CORPS

NETTOYAGE ENERGITIQUE

L’ANCRAGE

PROTECTION

SEANCE HYPNOSE SPIRITUELLE

Aucune expérience est requise

Si vous utilisé le pendule vous pouvez l’emmener.

LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITEE : 4 personnes.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. EUR.

1404 Chemin de Paouilhé

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Spiritual hypnosis is a brief therapy akin to life coaching and a personal development goal.

it helps to free oneself from negative energies and certain disorders such as stress, anxiety, behavioral problems and addictions.

It also enables you to get to know yourself better and to let your consciousness open up to what is not perceptible to the mind.

Program

THE DIFFERENCE BETWEEN GUIDES AND GUARDIAN ANGELS

THE VIBRATORY RATE OF OUR BODY

ENERGETIC CLEANSING

ANCHORAGE

PROTECTION

SPIRITUAL HYPNOSIS SESSION

No experience required

If you use the pendulum, you can bring it with you.

NUMBER OF PLACES IS LIMITED: 4 people

La hipnosis espiritual es una terapia breve que se asemeja al life coaching y tiene un objetivo de desarrollo personal.

ayuda a liberarse de las energías negativas y de ciertos trastornos como el estrés, la ansiedad, los problemas de comportamiento y las adicciones.

También permite conocerse mejor y dejar que la conciencia se abra a lo que no es perceptible para la mente.

Programa

LA DIFERENCIA ENTRE GUÍAS Y ÁNGELES DE LA GUARDA

LA TASA VIBRATORIA DE NUESTRO CUERPO

LIMPIEZA ENERGÉTICA

ANCLAJE

PROTECCIÓN

SESIÓN DE HIPNOSIS ESPIRITUAL

No se requiere experiencia

Si utilizas el péndulo puedes traerlo.

EL NÚMERO DE PLAZAS ES LIMITADO: 4 personas

Spirituelle Hypnose ist eine Kurzzeittherapie, die dem Lebenscoaching ähnelt und ein Ziel der persönlichen Entwicklung verfolgt.

sie ermöglicht es, sich von negativen Energien und bestimmten Störungen wie Stress, Angstzuständen, Verhaltensstörungen und Süchten zu befreien.

Sie ermöglicht es auch, sich selbst besser kennenzulernen und das Bewusstsein für Dinge zu öffnen, die der Verstand nicht wahrnehmen kann.

Programm

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN FÜHRERN UND SCHUTZENGELN

DIE SCHWINGUNGSFREQUENZ UNSERES KÖRPERS

ENERGETISCHE REINIGUNG

DIE VERANKERUNG

SCHUTZ

SPIRITUELLE HYPNOSE SITZUNG

Es ist keine Erfahrung erforderlich

Wenn Sie ein Pendel benutzen, können Sie es gerne mitbringen.

Die Anzahl der Plätze ist auf 4 Personen begrenzt

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Aire sur l’Adour