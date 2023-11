Spectacle Sacrée Soirée 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac, 25 novembre 2023, Saint-Pardoux-Isaac.

Saint-Pardoux-Isaac,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la soirée théâtre organisée par la municipalité. Programme à venir !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

1400 rue des Serres Salle des fêtes

Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the theater evening organized by the municipality. Program to come!

Asista a la velada teatral organizada por el ayuntamiento. Programa en preparación

Kommen Sie zahlreich zu dem von der Gemeinde organisierten Theaterabend. Programm folgt!

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Pays de Lauzun