Vide ta chambre et bourse aux vélos d’occasion 1400 Rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac, 5 novembre 2023, Saint-Pardoux-Isaac.

Saint-Pardoux-Isaac,Lot-et-Garonne

Vous recherchez des jouets, des livres, de la déco, un vélo ou du linge enfant ? Venez dénicher la/les bonnes affaires lors de l’opération vide ta chambre et bourse aux vélos organisées par la municipalité ! Pour la bourse aux vélos, dépôt de vélos le 4 novembre de 14h à 17h uniquement..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 16:00:00. EUR.

1400 Rue des Serres Salle des fêtes

Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Looking for toys, books, home decor, a bike or children’s clothes? Come and find the bargain(s) you’re looking for at the Empty Your Room and Bike Sale events organized by the municipality! For the bike sale, bike drop-off on November 4 from 2pm to 5pm only.

¿Buscas juguetes, libros, decoración, una bicicleta o ropa para niños? Ven y encuentra las gangas que buscas en los eventos Vacía tu habitación y Venta de bicicletas organizados por el ayuntamiento En el caso de la venta de bicicletas, sólo se podrán depositar el 4 de noviembre de 14:00 a 17:00 horas.

Sie suchen Spielzeug, Bücher, Dekoartikel, ein Fahrrad oder Kinderwäsche? Dann kommen Sie zu den von der Gemeinde organisierten Aktionen « Leeres Zimmer » und « Fahrradbörse » und finden Sie das oder die richtigen Schnäppchen! Für die Fahrradbörse können Fahrräder nur am 4. November von 14:00 bis 17:00 Uhr abgegeben werden.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT du Pays de Lauzun