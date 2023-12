Ateliers En Fête ! 1400 Route du Tram Charpey, 17 décembre 2023, Charpey.

Charpey Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Ateliers en Fête ! Marie Frier – First solo Raw

Voyage sonore – accordéon, voix, percussions, pieds et petits objets.

Et lectures de Christine Duminy-Sauzeau pour son dernier ouvrage « il pleut debou ».

1400 Route du Tram Atelier du Hanneton

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



