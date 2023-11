Conférence sur Vincent Van gogh 1400 Route de Malagar Baurech, 5 décembre 2023, Baurech.

Baurech,Gironde

Assistez à une conférence sur Vincent Van Gogh présentée par Emanuelle Quillez-Casulleras, Historienne d’Art. En fin de séance, un verre de l’amitié vous sera proposé..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 16:30:00. EUR.

1400 Route de Malagar Mairie de Baurech

Baurech 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Attend a lecture on Vincent Van Gogh by Art Historian Emanuelle Quillez-Casulleras. At the end of the session, you’ll be offered a friendly drink.

Asista a una charla sobre Vincent Van Gogh a cargo de la historiadora del arte Emanuelle Quillez-Casulleras. Al final de la sesión, se le ofrecerá una bebida amistosa.

Besuchen Sie einen Vortrag über Vincent Van Gogh, der von der Kunsthistorikerin Emanuelle Quillez-Casulleras gehalten wird. Am Ende der Veranstaltung wird Ihnen ein Glas Freundschaft angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers