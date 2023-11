Parties de pelote, danses et force basques 140 Santa Maria Poghjuko karrika Sare, 30 juillet 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

2h de spectacle : parties de pelote à main nue et chistera, danses folkloriques et épreuves de force basque (Bûcherons, lever de pierres et de charrette…) Buvette et talo à emporter, repli à la salle polyvalente en cas de pluie..

2024-07-30 fin : 2024-07-30 . EUR.

140 Santa Maria Poghjuko karrika Fronton Omordia

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2h of show: games of pelota with naked hand and chistera, folk dances and tests of Basque strength (Lumberjacks, lifting of stones and cart…) Drinks and talo to take away, withdrawal to the multipurpose room in case of rain.

2 horas de animación: juegos de pelota con manos desnudas y chistera, danzas folclóricas y pruebas de fuerza vasca (leñadores, levantamiento de piedras, levantamiento de carros…) Bebidas y talo para llevar, retirada a la sala polivalente en caso de lluvia.

2h Show: Pelotaspiele mit bloßen Händen und Chistera, Folkloretänze und baskische Kraftproben (Holzfäller, Steine und Karren heben…) Buvette und Talo zum Mitnehmen, Rückzug in die Mehrzweckhalle bei Regen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Pays Basque