Journée franco-allemande au Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, samedi 20 janvier 2024.

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

L’Association ALMA GAMA fait venir l’Allemagne à STE-FOY-LA-GRANDE et SAUSSIGNAC pour célébrer l’amitié transfrontalière, le samedi 20 janvier 2024 lors d’un événement intitulé :

» SOUS LES ETOILES FRANCO-ALLEMANDES »

L’association ALMA GAMA fait partie des milliers de personnes et d’organisations qui s’engagent, souvent bénévolement, pour la transmission de la langue et la culture allemande et qui organisent des projets d’échange. Dans le cadre de la Journée franco-allemande, ils vous invitent le samedi 20 janvier 2024 à l’événement « Sous les étoiles franco-allemandes » :

– 14h00 : ciné-débat du film allemand « La Révolution silencieuse » Projection gratuite au cinéma La Brèche à STE-FOY-LA-GRANDE

– 19h00 : repas allemand au Château de SAUSSIGNAC

Au menu : choucroute et dessert allemand – tarif : 20 euros (boissons, bière et vin allemands, non comprises). Sur réservation.

140 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT du Pays Foyen