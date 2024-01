Maxime Gasteuil au cinéma La Brèche 140 Rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, samedi 13 janvier 2024.

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13

Le cinéma La Brèche reçoit l’humoriste Maxime Gasteuil (originaire de St Emilion !) ainsi que le réalisateur Edouard Pluvieux, qui viendront présenter en avant-première leur film 14 JOURS POUR ALLER MIEUX.

Synopsis

Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu’à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, seul à ne pas s’en rendre compte, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar… Un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de « clairvoyants », avec des stagiaires plus lunaires les uns que les autres.14 jours pour aller mieux, au cours desquels ses principes et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance !

EUR.

140 Rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT du Pays Foyen