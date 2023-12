La réalité virtuelle se déplace au Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 4 janvier 2024, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 17:00:00

Les rendez-vous de la réalité virtuelle

Les casques de réalité virtuelle se déplacent de manière ponctuelle sur le Pays Foyen en accès libre et gratuit !

Venez tester des expériences immersives :

– le jeudi 4 janvier de 14h à 17h au Cinéma La Brèche de Sainte-Foy-la-Grande.

140 rue de la République Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



