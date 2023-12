Ateliers partagés Parents-Enfants 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 13 décembre 2023 10:00, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de moins de 4 ans.

« Spectacle c’est l’hiver, p’tit piou! » par la Cie du P’tit Brin d’Herbe mercredi 13 Décembre 2023 à 10h au Cinéma La Brèche (140 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande).

Sur inscription avant le 11/12.

Goûter offert – Nombre de places limité..

140 rue de la République Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Shared parent-child workshop. Come and share a moment with your child(ren) under the age of 4.

« Spectacle c’est l’hiver, p’tit piou! » by Cie du P’tit Brin d’Herbe Wednesday December 13, 2023 at 10am at Cinéma La Brèche (140 rue de la République, Sainte-Foy-La-Grande).

Please register before 11/12.

Snack offered – Limited number of places.

Taller para padres e hijos. Venga a compartir un momento con su hijo o hijos menores de 4 años.

espectáculo « C’est l’hiver, p’tit piou! » de la Cie du P’tit Brin d’Herbe el miércoles 13 de diciembre de 2023 a las 10h en el Cinéma La Brèche (140 rue de la République en Sainte-Foy-La-Grande).

Se ruega inscribirse antes del 11/12.

Merienda ofrecida – Número de plazas limitado.

Gemeinsame Workshops für Eltern und Kinder. Kommen Sie und teilen Sie einen Moment mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern unter 4 Jahren.

« Show c’est l’hiver, p’tit piou! » von der Cie du P’tit Brin d’Herbe am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 um 10 Uhr im Kino La Brèche (140 rue de la République in Sainte-Foy-La-Grande).

Nach Anmeldung vor dem 11.12.

Kostenloser Imbiss – Begrenzte Anzahl an Plätzen.

