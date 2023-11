Ciné-débat au Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 20 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Ciné-débat autour du documentaire : Hymne à l’inclusion de Tarik Ben Salah.

Projection suivie d’un débat sur l’autisme..

2023-11-20 fin : 2023-11-20 . EUR.

140 rue de la République Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Film-debate on the documentary: Hymne à l’inclusion by Tarik Ben Salah.

Screening followed by a debate on autism.

Cine-debate sobre el documental: Hymn to Inclusion de Tarik Ben Salah.

Proyección seguida de un debate sobre el autismo.

Filmgespräch über den Dokumentarfilm: Hymne an die Inklusion von Tarik Ben Salah.

Vorführung mit anschließender Diskussion über Autismus.

