Animations jeune public au Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 15 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Animations jeune public au Cinéma La Brèche : 2 séances jeune public avec séance ciné-goûter et atelier.

– Mercredi 15 Novembre dès 16h : Séance Ciné-goûter et atelier « L’hiver d’Edmond et Lucy » – Dès 3 ans.

– Mercredi 22 Novembre dès 15h45 : séance Ciné-goûter et atelier « L’incroyable Noël de Shaun le mouton » – Dès 3 ans..

140 rue de la République Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Activities for young audiences at Cinéma La Brèche: 2 screenings for young audiences with a film-snack session and workshop.

– Wednesday November 15 from 4pm: Film-snack session and workshop « L’hiver d’Edmond et Lucy » – From 3 years.

– Wednesday November 22 from 3:45pm: Film-snack session and workshop « Shaun the Sheep’s Incredible Christmas » – From 3 years.

Actividades para el público joven en Cinéma La Brèche: 2 proyecciones para el público joven con sesión de cine-merienda y taller.

– Miércoles 15 de noviembre a partir de las 16:00 h: sesión de cine-merienda y taller « L’hiver d’Edmond et Lucy » – A partir de 3 años.

– Miércoles 22 de noviembre a partir de las 15:45 h: sesión de cine-merienda y taller « La increíble Navidad de la oveja Shaun » – A partir de 3 años.

Animationen für junges Publikum im Kino La Brèche: 2 Vorführungen für junges Publikum mit Cinéma-Goûter und Workshop.

– Mittwoch, 15. November ab 16 Uhr: Filmvorführung mit Snacks und Workshop « Der Winter von Edmond und Lucy » – ab 3 Jahren.

– Mittwoch, 22. November ab 15.45 Uhr: Filmvorführung mit Snacks und Workshop « Shaun das Schaf – Das unglaubliche Weihnachtsfest » – ab 3 Jahren.

