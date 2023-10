150 de la naissance d’Elie Faure : Standards Jazz et projection « Charlot s’amuse » 140 Rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 12 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

150 ans de la naissance d’Elie Faure.

Dès 14h, standards de jazz interprétés par les professeurs de l’Atelier 104. Puis projection du film « Charlot s’amuse » suivie d’une courte conférence autour de Chaplin, Charlot et Elie Faure par Youen Bernard, spécialiste en histoire du cinéma. Collation offerte pour terminer..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

140 Rue de la République Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



150th anniversary of Elie Faure’s birth.

From 2pm, jazz standards performed by Atelier 104 teachers. Then a screening of the film « Charlot s’amuse », followed by a short talk on Chaplin, Charlot and Elie Faure by Youen Bernard, a specialist in film history. Snack offered at the end.

150 años del nacimiento de Elie Faure.

A partir de las 14.00 horas, estándares de jazz interpretados por profesores del Atelier 104. A continuación, proyección de la película « Charlot s’amuse » seguida de una breve charla sobre Chaplin, Charlot y Elie Faure a cargo de Youen Bernard, especialista en historia del cine. Al final se ofrecerá un refrigerio.

150 Jahre nach der Geburt von Elie Faure.

Ab 14 Uhr: Jazzstandards, interpretiert von den Lehrern des Atelier 104. Anschließend Vorführung des Films « Charlot s’amuse », gefolgt von einem kurzen Vortrag über Chaplin, Charlot und Elie Faure von Youen Bernard, Spezialist für Filmgeschichte. Zum Abschluss wird ein Imbiss angeboten.

