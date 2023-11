Jeux de société au Meygal 140 route du Chalet du Meygal Yssingeaux, 18 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’association SARIRA vous propose une après midi ainsi qu’une soirée jeux de société..

2023-11-18 16:00:00

140 route du Chalet du Meygal Chalet du Meygal

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The SARIRA association offers an afternoon and an evening of board games.

La asociación SARIRA organiza una tarde y una noche de juegos de mesa.

Der Verein SARIRA bietet Ihnen einen Nachmittag sowie einen Abend mit Gesellschaftsspielen an.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire