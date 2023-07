Saucissons au marc et dégustation au pied des cuves 140 route de Nyons Roche-Saint-Secret-Béconne, 21 octobre 2023, Roche-Saint-Secret-Béconne.

Roche-Saint-Secret-Béconne,Drôme

Un casse-croûte vigneron entouré du millésime 2023 en devenir. Partage et convivialité assurés !.

2023-10-21 12:00:00 fin : 2023-10-21 14:00:00. EUR.

140 route de Nyons Domaine du Chardon Bleu

Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A winemaker’s snack surrounded by the 2023 vintage in the making. Sharing and conviviality guaranteed!

Un aperitivo enológico rodeado de la añada 2023 en ciernes. ¡Compartir y convivencia garantizados!

Ein Winzer-Imbiss, umgeben vom aufstrebenden Jahrgang 2023. Austausch und Geselligkeit garantiert!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux