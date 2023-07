Apéro dégustation dans les vignes ! 140 route de Nyons Roche-Saint-Secret-Béconne, 19 octobre 2023, Roche-Saint-Secret-Béconne.

Roche-Saint-Secret-Béconne,Drôme

une dégustation ludique, un panorama magnifique pour un moment convivial autour des vins du domaine et de planches apéro..

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-19 21:00:00. EUR.

140 route de Nyons Domaine du Chardon Bleu

Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



a playful tasting, a magnificent panorama for a convivial moment around the estate’s wines and aperitif platters.

una divertida degustación, un magnífico panorama para un momento de convivencia en torno a los vinos de la finca y platos de aperitivo.

eine spielerische Verkostung, ein herrliches Panorama für einen geselligen Moment rund um die Weine des Weinguts und Aperitifbretter.

