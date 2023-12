Conférence : Des cultures exotiques dans les Landes – arachide, coton, pastel 140 route d’Arthez Montégut, 6 janvier 2024, Montégut.

Montégut Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06

L’association Passatge vous invite à la conférence « Des cultures exotiques dans les Landes ; arachide, coton, pastel » par Christiane FILLOLES-ALLEX.

Accueil dès 14h avant le début de la conférence à 14h30.

Le département des Landes, un territoire d’expérimentation au début du XIXè siècle ? Nous sommes habitués à voir le maïs couvrir notre territoire, nous ne pourrions plus nous passer de pommes de terre, tomates et autres denrées introduites en Europe dès les Grandes Découvertes du XVè siècle. Cultiver certaines plantes exotiques dans les Landes répondait à une volonté économique et politique initiée par Napoléon Ier. L’intérêt de quelques agronomes, membres de la Société d’Agriculture, soutenus par les préfets, a permis d’expérimenter la culture de l’arachide, du coton et du pastel.

Conférence animée par Christiane FILLOLES-ALLEX, titulaire d’une maîtrise d’Histoire et ayant exercé aux Archives de Paris.

EUR.

140 route d’Arthez Salle Polyvalente

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Landes d’Armagnac