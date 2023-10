Conférence : La place des bastides au Moyen-Âge 140 route d’Arthez Montégut, 4 novembre 2023, Montégut.

L’association Passatge vous invite à la conférence « La place des Bastides dans le Moyen-Âge » par Jeanne-Marie FRITZ, historienne, docteur en histoire médiévale de l’Université de Bordeaux-Montaigne et auteur de « Huit siècles d’histoire en Marsan »..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

140 route d’Arthez Salle Polyvalente

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Passatge association invites you to a lecture entitled « La place des Bastides dans le Moyen-Âge » by Jeanne-Marie FRITZ, historian, doctor in medieval history at Bordeaux-Montaigne University and author of « Huit siècles d?histoire en Marsan ».

La asociación Passatge le invita a una conferencia titulada « La place des Bastides dans le Moyen-Âge », a cargo de Jeanne-Marie FRITZ, historiadora, doctora en historia medieval por la Universidad de Burdeos-Montaigne y autora de « Huit siècles d?histoire en Marsan » (« Ocho siglos de historia en Marsan »).

Der Verein Passatge lädt Sie zum Vortrag « Die Stellung der Bastiden im Mittelalter » von Jeanne-Marie FRITZ, Historikerin, Doktorin der mittelalterlichen Geschichte an der Universität Bordeaux-Montaigne und Autorin von « Huit siècles d’histoire en Marsan » (Acht Jahrhunderte Geschichte in Marsan), ein.

