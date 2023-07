La Ferme du Gravier du Bois- Boeuf, porc, charcuterie, agneau 140 le gravier du Bois La Neuville-aux-Joûtes, 12 juillet 2023, La Neuville-aux-Joûtes.

La Neuville-aux-Joûtes,Ardennes

Vente directe de viande (porc,boeuf,agneau) au detail ou en caissetteCaisse barbecue en saisonRetrouvez ce producteur sur le marché de Renwez le 4ème vendredi du mois de 15h à 20h. 03 24 53 52 21.

140 le gravier du Bois

La Neuville-aux-Joûtes 08380 Ardennes Grand Est



Direct sale of meat (pork, beef, lamb) retail or in boxesBarbecue in seasonBarbecue in seasonRetrouvez this producer on the market of Renwez on the 4th Friday of the month from 15h to 20h. 03 24 53 52 21

Venta directa de carne (cerdo, ternera, cordero) al detalle o en cajasBarbacoa en temporadaEncuentre a este productor en el mercado de Renwez el 4º viernes del mes de 15 a 20 horas. 03 24 53 52 21

Direktverkauf von Fleisch (Schwein, Rind, Lamm) im Einzelhandel oder in KistenBarbecue-Kasse in der SaisonFinden Sie diesen Produzenten auf dem Markt von Renwez am 4. Freitag des Monats von 15 bis 20 Uhr. 03 24 53 52 21

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme