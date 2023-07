Sur les pas de Gustave Courbet 140 Grande Rue Besançon, 3 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Cette promenade au cœur de ville nous permet d’évoquer les jeunes années de lycée de Courbet jusqu’à son départ à Paris en 1839 ..

140 Grande Rue Devant la maison Victor Hugo

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



This walk in the heart of the city allows us to evoke Courbet’s early years in high school until his departure for Paris in 1839.

Este paseo por el corazón de la ciudad nos permite evocar los primeros años de Courbet en la escuela hasta su marcha a París en 1839.

Dieser Spaziergang durch das Stadtzentrum ermöglicht es uns, Courbets junge Jahre am Gymnasium bis zu seiner Abreise nach Paris im Jahr 1839 nachzuvollziehen.

