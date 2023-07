Visite guidée : Maisons Tours du Moyen-âge 140 Grande Rue Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les maisons bisontines antérieures au XVIᵉ siècle n’ont pas totalement disparu.

140 Grande Rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Contrary to what one might think, the houses in Bisonne prior to the 16th century have not completely disappeared

Contrariamente a lo que podría pensarse, las casas de Bisonne anteriores al siglo XVI no han desaparecido por completo

Im Gegensatz zu dem, was man glauben könnte, sind die Häuser aus Bisontin, die vor dem 16. Jahrhundert gebaut wurden, nicht völlig verschwunden

