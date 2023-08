Visite et ateliers à CerartGallery 140 Grand Meynon Bernos-Beaulac, 16 septembre 2023, Bernos-Beaulac.

Bernos-Beaulac,Gironde

Visitez un domaine où a vécu l’artiste Darie Schotte. Il est entièrement dédié à la céramique et à l’art, sculptures, peinture, dessins de la main de l’artiste.

Vous pourrez visiter ce domaine atypique avec un guide qui vous fera découvrir cet écrin où sont réunis les oeuvres de Darie Schotte. Nous terminerons par son atelier où l’art de la terre continue à prendre différentes formes, semblables aux personnalités et aux élèves qui œuvrent dans l’enthousiasme créatif que Darie leur a transmis. Plusieurs artistes sur place se feront un plaisir de vous montrer comment ils conçoivent et travaillent leurs pièces.

L’atelier géré par sa fille Michaela Karadjian-Schotte demeure un lieu d’initiation et de création en réunissant des artistes inspirés venant d’horizons divers.

Les Journées européennes du patrimoine sont un grand moment de partage avec nos visiteurs..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:30:00. .

140 Grand Meynon

Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit an estate where artist Darie Schotte once lived. It is entirely dedicated to ceramics and art, with sculptures, paintings and drawings by the artist.

You can visit this atypical estate with a guide who will show you around this setting where Darie Schotte’s works are gathered together. We’ll finish with a visit to her studio, where the art of clay continues to take on different forms, similar to the personalities and students who work with the creative enthusiasm Darie has passed on to them. Several artists on site will be delighted to show you how they conceive and work their pieces.

The studio, run by her daughter Michaela Karadjian-Schotte, remains a place of initiation and creation, bringing together inspired artists from diverse backgrounds.

The European Heritage Days are a great opportunity to share with our visitors.

Visite una finca donde vivió la artista Darie Schotte. Está enteramente dedicada a la cerámica y el arte, con esculturas, pinturas y dibujos de la propia artista.

Podrá visitar esta atípica finca con un guía que le mostrará este escaparate de la obra de Darie Schotte. Terminaremos en su taller, donde el arte de la arcilla sigue tomando formas diferentes, al igual que las personalidades y los alumnos que trabajan con el entusiasmo creativo que Darie les ha transmitido. Varios de los artistas presentes estarán encantados de mostrarle cómo conciben y trabajan sus piezas.

El estudio, dirigido por su hija Michaela Karadjian-Schotte, sigue siendo un lugar de iniciación y creación, que reúne a artistas inspirados de diversas procedencias.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una gran oportunidad para compartirlas con nuestros visitantes.

Besuchen Sie ein Anwesen, in dem die Künstlerin Darie Schotte gelebt hat. Es ist ganz der Keramik und der Kunst gewidmet, Skulpturen, Malerei, Handzeichnungen der Künstlerin.

Sie können dieses atypische Anwesen mit einem Führer besichtigen, der Sie durch dieses Schmuckkästchen führt, in dem die Werke von Darie Schotte versammelt sind. Zum Abschluss besuchen wir sein Atelier, in dem die Tonkunst weiterhin verschiedene Formen annimmt, die den Persönlichkeiten und Schülern ähneln, die mit dem kreativen Enthusiasmus arbeiten, den Darie ihnen vermittelt hat. Mehrere Künstler vor Ort werden Ihnen gerne zeigen, wie sie ihre Stücke entwerfen und bearbeiten.

Das von seiner Tochter Michaela Karadjian-Schotte geleitete Atelier bleibt ein Ort der Initiation und des kreativen Schaffens, indem es inspirierte Künstler aus den verschiedensten Bereichen zusammenbringt.

Die Europäischen Tage des Kulturerbes sind ein großer Moment des Austauschs mit unseren Besuchern.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Bazadais