Collections permanentes du Musée Grobet-Labadié 140 Boulevard Longchamp Marseille, mardi 2 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 09:00:00

fin : 2024-12-31 18:00:00

Dans un bel hôtel particulier du XIXe siècle, le musée abrite les très riches collections d’une famille de négociants issue de la bourgeoisie marseillaise, portée à son apogée après 1848.

C’est en 1919 que Marie Grobet, née Labadié, donna à la Ville de Marseille le bel hôtel particulier de sa famille et l’ensemble des collections qu’il abritait, constituées pendant plusieurs décennies. Le musée présente une collection variée et inattendue d’oeuvres qui séduisent et étonnent par leurs techniques, leurs matériaux et leur délicatesse.



L’esprit d’une époque et le fruit d’une donation exceptionnelle



Les collections du musée Grobet-Labadié illustrent admirablement l’éclectisme artistique d’une famille d’amateurs « éclairés » de cette époque. Elles reflètent les goûts d’une société bourgeoise raffinée, séduite par toutes les formes d’art et constituent des ensembles d’oeuvres de première importance : pièces de réception et mobilier du XVIIIe siècle, étages de vie et peintures, sculptures, céramiques, mobiliers, tapisseries, collection d’instruments de musique, vitraux…



Si le XVIIIe siècle occupe une place privilégiée au sein des collections avec notamment le Salon Louis XV, le haut Moyen Age, la Renaissance et le XIXe siècle n’en demeurent pas moins représentés.



Le musée Grobet-Labadié propose une plongée immersive dans l’histoire du goût au début du XXe siècle.



Il incarne une esthétique du XIXe siècle dont nous sommes les héritiers, se fondant sur une vision encyclopédique d’une histoire de l’art naissante. Les Marseillais et les amateurs d’art et de patrimoine l’apprécient particulièrement car il est indiscutablement à Marseille ce qu’est la Frick Collection à New York, la Wallace Collection à Londres et le musée Jacquemard-André à Paris.





► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr

140 Boulevard Longchamp Musée Grobet-Labadié

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



