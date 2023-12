SCH – Concert 140 Boulevard de Plymouth Brest, 15 novembre 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15 20:00:00

fin : 2024-11-15

.

Il y a deux ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS.

Deux ans plus tard, après avoir tenu en haleine ses fans avec l’ambitieux « ROOFTOP » et sa brillante participation à ’13 Organisé’, SCH décide d’assouvir les attentes d’un public, toujours plus nombreux.

En explosant son record de lancement, SCH prouve une nouvelle fois que son album « JVLIVS II » sorti en Mars 2021, est sans l’ombre d’un doute, le plus attendu de l’année sur la scène Rap FR. Il sera certifié disque d’or en 4 jours seulement, et comptabilisera plus de 60 000 ventes en première semaine.

Informations pratiques :

Pour ce concert les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

.

140 Boulevard de Plymouth Brest Aréna

Brest 29200 Finistère Bretagne



