Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:30:00

fin : 2024-06-01 . Jérôme Le Banner et le KOF MMA débarquent à Brest Arena pour le KING OF FIGHTERS, la nouvelle ligue de MMA professionnelle ! Au menu : 12 combats pour 1 tournoi international Notre ambition : faire émerger les meilleurs espoirs français et opposer les têtes d’affiches du moment lors d’un tournoi de qualifié qui se déplacera à travers les principales villes de France. Informations pratiques :

Les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30* (Entrée côté Tram) avant le début du premier combat.

Pour plus d’informations sur le programme, les horaires des combats et toutes les dernières mises à jour, visitez le site web de King of Fighters. Attention, les combats sont réalisés par des professionnels de la discipline. Ne pas reproduire chez soi. .

140 Boulevard de Plymouth Brest Aréna

Brest 29200 Finistère Bretagne

