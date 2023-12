Mika « Apocalypse Tour » – Concert 140 Boulevard de Plymouth Brest Catégories d’Évènement: Brest

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 . MIKA, artiste aux multiples disques de platine, démarre la rentrée de la plus belle des manières avec la sortie de son nouveau single « C’est la vie ». MIKA présentera sur scène tous ses tubes et un nouvel album 100% en français .

140 Boulevard de Plymouth Brest Aréna

Brest 29200 Finistère Bretagne

