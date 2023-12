Match de qualification EuroBasket 2025 : France – Croatie – COMPLET 140 Boulevard de Plymouth Brest Catégories d’Évènement: Brest

Début : 2024-02-25 20:00:00

fin : 2024-02-25 . L’Équipe de France masculine de basket entamera sa campagne qualificative à l’EuroBasket 2025. Les hommes de Vincent Collet vont débuter en février 2024 une nouvelle campagne de qualification européenne. Placés dans le groupe E, en compagnie de la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et Chypre, les Bleus auront à cœur d’obtenir rapidement leur billet pour l’EuroBasket 2025 qui se tiendra en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne (septembre 2025). C’est la deuxième fois de leur histoire que les Bleus joueront une rencontre officielle à Brest (après le 12 mai 1983 face à la Tchécoslovaquie en amical, victoire 97-87) mais c’est bien la première fois qu’ils fouleront ce parquet inauguré en 2014 dans une salle qui peut accueillir près de 5 000 spectateurs. Si l’on ne connait pas encore la physionomie de l’équipe qui sera retenue lors de ces rencontres de février 2024, on sait déjà que la modification des calendriers de l’EuroLeague offrira la possibilité au sélectionneur français de faire appel à des joueurs du gotha européen, qui ne pouvaient pas participer, par le passé, à ces fenêtres de qualification. .

